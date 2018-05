WM-Fieber! Hochbetrieb im Panini-Land

Den immer wieder erhobenen Verdacht, Abbilder von Superstars wie Neymar oder Ronaldo seien in den Päckchen seltener zu finden, weist Panini indes zurück. „Wenn sie selten sind, liegt das daran, dass sie begehrter sind“, sagt Spiaggia. „Sie sind weniger in Umlauf, weil sie nicht eingetauscht werden - aber nicht von Anfang an.“ Und so liegt es an den Maschinen in der Fabrik in Modena, über Glück oder Pech beim Aufreißen der Päckchen zu entscheiden. Hierbei ist bei Panini allerdings keineswegs alles beim Alten geblieben: In den Anfangsjahren übernahmen das Mischen der Bilder noch Menschen - und warfen die Sticker mit einer Schaufel gegen eine Wand.