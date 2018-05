Bisher unbekannte Texte von Anne Frank lesbar

„Die Texte sagen uns nicht wirklich etwas Neues über Anne Frank“, sagt der Direktor der Anne Frank Stiftung, Ronald Leopold. „Sie ist ein 13-jähriges Mädchen in der Pubertät.“ Über Sexualität hat sie auch an anderer Stelle geschrieben. Aber ihr Stil verrät doch viel über die beginnende Schriftstellerin. Denn das wollte Anne werden, schrieb sie später in ihrem Tagebuch.