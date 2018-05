Papa bei Fortstarbeiten verletzt: Sohn holte Hilfe

Beim Fällen eines Baumes wurde ein Landwirt (34) am Dienstag in Maria Alm von nachrutschenden Wurzelteilen, Geröll und Baumstämmen erfasst und eingeklemmt. Sein Sohn (8) hatte den Unfall beobachtet und bat einen LKW-Fahrer, der gerade in der Nähe arbeitete, um Hilfe. Der Mann alarmierte die Einsatzkräfte. Der verletzte Papa wurde in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.