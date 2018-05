So sieht der neue Sozialmarkt in St. Veit aus

Ein ganzes Jahr wurde ein neuer Standort gesucht, denn der Sozialmarkt in der Waagstraße in St. Veit an der Glan platzte längst aus allen Nähten. Heute wird das neue Geschäft, das am Hauptplatz eingerichtet worden ist, eröffnet. Die Verkaufsfläche ist doppelt so groß wie zuvor! Hier gibt es auch eine Bücherei und einen Second-Hand-Bereich.