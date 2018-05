Klagenfurter holt sich „Mini-Oscar“ in Cannes

Einen Sieg hat der Klagenfurter Michael Dolinšek bei der internationalen Filmmesse in Cannes bereits 2015 abgeholt. Nun kam er mit einer neuen Gameshow-Idee erneut ins Finale. Sein Projekt „1001 Rooms - Beat the Matrix“ wurde vor kurzem auch in der Cine-City mit Studenten der Konse Schauspielschule verfilmt.