„Alko-Radler“ beging Fahrerflucht

Die 79-jährige Frau aus Innsbruck war am Dienstag gegen 18:30 Uhr am Gehsteig in der An-der-Lan-Straße unterwegs. Auf Höhe des dortigen Altenheimes kam ihr am Gehsteig ein offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigter unbekannter Radfahrer entgegen. Dieser hielt eine Bierflasche in der Hand. Der Radfahrer bremste kurz vor ihr ab und stürzte nach vorne vom Rad. Dabei zog er sich eine blutende Gesichtsverletzung zu.