Feuchte Straße: Auto rammt und tötet Radfahrer

Der 71-jährige Radfahrer war am Dienstag kurz vor 17 Uhr in St. Valentin von der Brunhildstraße in die bevorrangte Langharterstraße eingebogen. Ein 74-jähriger Autolenker aus Ernsthofen konnte sein Fahrzeug auf der feuchten Fahrbahn offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rammte den 71-Jährigen. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen.