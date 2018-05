Queen Elizabeth empfängt Erdogan und Ehefrau Emine

Sondergipfel islamischer Staaten zu Gewalt im Gazastreifen

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit May kündigte Erdogan einen Sondergipfel islamischer Staaten wegen des harten Vorgehens Israels im Gazastreifen für Freitag in Istanbul an. Er betonte ein weiteres Mal, Israel werde das Vorgehen in Gaza, bei dem Dutzende Palästinenser getötet wurden, nicht vergeben werden. „Einmal mehr verfluche ich diese Brutalität“, so Erdogan.