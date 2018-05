320 Kinder plötzlich ohne Schule

Schulwart Georg Pletschacher geht seit 19 Jahren hier aus und ein. Er kennt jeden Riss, jede Ecke in dem historischen Gebäude, das 1927 erbaut wurde. Montag früh schlug eine Lehrerin Alarm, als sie das Malheur im zweiten Stock entdeckte. An der Ausbruchstelle ist auch die darunterliegende Holzkonstruktion sichtbar. Eine Chance für eine provisorische Sanierung in den ersten beiden Etagen. Deckenplatten sollen verschraubt werden. Das ist allerdings zeitaufwendig und kommt nur für den unteren Teil in Frage. Die Strabag ziehe gerade Arbeiter von anderen Baustellen ab. Rund 20 Mitarbeiter werden in Stellung gebracht.