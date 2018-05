Strahlkraft des „Sonnenkönigs“

„Architektur besticht durch Funktion und Emotion. Insofern war es wichtig, sich nicht an das alte Schloss anzubiedern, sondern eine neue, zeitgemäße Hülle darüberzulegen, die zum einen den Blick auf die Stadt freigibt, und gleichzeitig die einzigartige Schlossatmosphäre sowie die Stimmungen aller Jahreszeiten einfängt“, so Burgstaller, der sich u.a. auch für die Planung des Hangar-7 verantwortlich zeigt. Ähnlich wie beim „Bullenpalast“ wurde auch beim Mönchstein gebogenes Spezialglas in eine Stahlkonstruktion integriert, die allerdings beweglich sein muss, so dass das Glas nicht bricht.