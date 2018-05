Jeans-Kampagne: Eferdinger lässt jetzt Trump wüten

Von Twitter-Nachrichten inspiriert

Nun sorgt der 27-Jährige wieder für Aufsehen: Er nimmt nämlich neuerdings Donald Trump aufs Korn. Der US-Präsident, der nicht nur mit Aussagen, sondern auch mit Twitter-Nachrichten für Kopfschütteln sorgt, inspirierte den Eferdinger zu einer neuen Werbekampagne. Unter wemakejeansgreatagain.com - in Anlehnung an den Spruch „We will make America great again“ - sieht man Trump, der gegen die Jeans wettert und natürlich davon überzeugt ist, dass er die besseren Jeans produziert.