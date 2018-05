GSG-9-Einsatz: Ex-Soldat wollte Rache an Polizei

Rache war vermutlich das Motiv eines ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der in der Nähe von Dresden eine Frau getötet haben soll und sich Schusswechsel mit der Polizei lieferte. In der Wohnung des 33-Jährigen sei ein Brief gefunden worden, in dem er sich als Opfer polizeilicher Willkür dargestellt habe, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein Großeinsatz endete am Montagabend mit dem Tod des Mannes.