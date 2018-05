Obertraun muss seine Volksschule zusperren

Am Montag hat Höll den Eltern der Volksschüler die schlechten Nachrichten überbracht: Mit Schulschluss am 6. Juli wird die Bildungseinrichtung für immer zugesperrt. Die rund 20 Kinder sollen in Zukunft in Hallstatt die Schulbank drücken - wobei es bisher schon eine enge Kooperation zwischen den Volksschulen beider Orte gegeben hat.