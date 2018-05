Zug-Fahrplan macht Schulweg für Alina zur Qual

Unterschriften-Aktion brachte keinen Erfolg

Aus dem alten Fahrplan geht hervor, dass die Mattigtalbahn früher sehr viel öfter gehalten hatte. Betroffene Anrainer sammelten deswegen Unterschriften, 900 kamen alleine im benachbarten Teichstätt zusammen. Gebracht hat die Aktion nichts. „Statt 30 Minuten bin ich nun eine Stunde unterwegs, muss zweimal umsteigen: in Neumarkt in einen anderen Zug und in Friedburg in einen Bus“, erklärt Alina und erzählt, dass Verspätungen an der Tagesordnung sind. „Ich verstehe die Menschen, die nicht mehr mit Öffis fahren wollen. Am Wochenende hält der Zug gar nicht.“