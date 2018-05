Hitlerjubel: 6 in U-Haft!

Nach den Pflichtverhören wurden die Männer wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Dort bleiben sie vorerst. „Nach 14 Tagen hat eine Haftprüfung zu erfolgen“, so Jost-Draxl. Dann wird einzeln entschieden, ob die Verdächtigen bis zu einem möglichen Prozess in Haft bleiben. Ihnen allen drohen bis zu zehn Jahre; über die Schuldfrage entscheiden Geschworene.