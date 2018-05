Eishockey-Liga pfeift auf Österreichs Nationalteam

Bader steht mit seinem Anspruch („Ich will, dass meine Spieler regelmäßig spielen, auch in brenzligen Phasen - egal in welcher Liga“) in Österreich alleine da. Zumal zwei Welten aufeinandertreffen: Der Stratege Bader plant mittelfristig bis zu Olympia 2022, die Liga-Bosse denken in Wochenzyklen - verfallen, wenn es nicht läuft, rasch in Panik. Unterstützung erfährt Bader, seit er in Österreich ist, halbherzig bis gar nicht. Den eigenen Verband miteingeschlossen. Traurig. So ist der nächste Abstieg aus der A-Gruppe leider nur eine Frage der Zeit.