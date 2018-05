Kaum Unfälle beim „Shared Space“ in Graz

Beim Felix-Dahn-Platz probiert man stattdessen etwas anderes aus. Unlängst wurde dort (und an drei weitreren Orten in der steirischen Hauptstadt: in der Steyrer-, der Mariengasse und in der Floßlendstraße) der Zebrastreifen rot unterlegt. Man erhofft sich, dass die Autofahrer dadurch vorsichtiger sind.