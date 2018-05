Autobahnbrücken bieten Schwalben ein Zuhause

Im Vergleich dazu kommen Mehl- und Rauchschwalben noch relativ häufig vor, auch wenn ihre Zahl in den vergangenen drei Jahrzehnten um 60 Prozent zurückgegangen ist. Als Gründe dafür sieht Andreas Kleewein von BirdLife das geringere Nahrungsangebot, weil es weniger Insekten gibt, und die Einstellung von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. „Außerdem sehen es viele nicht gern, wenn an ihren Fassaden Nester gebaut werden“, so Kleewein. Dafür gebe es als Alternative Nisthilfen mit Kotbrett.