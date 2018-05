Jetzt geht es den Missen an die Wäsche

Für die eine oder andere unserer 20 Miss-Austria-Kandidatinnen war’s dann aber doch eine große Überwindung, sich in sexy Palmers-Unterwäsche ablichten zu lassen. Obendrein tummelten sich rund 30 Menschen am Set in der Oriental World der Therme Geinberg in Oberösterreich, wo die Beautys in der Miss-Austria-Akademie derzeit ihren letzten Feinschliff für das große Finale am 1. September im Design Center in Linz bekommen.