BMW M2 als Cabrio? Jein, so etwas Ähnliches...

Ebenfalls vom M2 übernommen wurden die Achsen. Entsprechend kommt an der Hinterhand auch ein Sperrdifferenzial zum Einsatz. Lightweight hat den offenen 2er zudem vorne auf 20- und hinten auf 21-Zoll-Räder mit 305er-Reifen gestellt. Zusätzlich sorgen Kotflügelverbreiterungen, eine Carbon-Motorhaube und aggressivere Schürzen für mehr Power-Optik. Den Innenraum hat der in Mittelhessen beheimatete Umbauspezialist mit Echtcarbon und einem Leder-Alcantara-Lenkrad aufgewertet. Kosten für das nach oben offene M2-Projekt: 75.000 Euro in Deutschland, in Österreich folglich über 80.000. Ein BMW M2 kostet in Österreich gut 65.000 Euro (wenn er wieder in der Preisliste auftaucht), ein M4 Cabrio startet über 100.000 Euro.