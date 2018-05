Nach Tod von Tiroler Mädchen: Kritik an Betreuung

Der Tod von drei Mädchen in Innsbruck hat - wie berichtet - vor wenigen Wochen für Entsetzen gesorgt. Alle drei starben an einer Tabletten-Überdosis. Nun üben die Familien scharfe Kritik an der Betreuungseinrichtung, in der die drei Jugendlichen untergebracht waren. Ihr Anwalt sagt: „Der Umgang mit Drogen ist dort zu leger!“