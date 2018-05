Muskel-Bauer trägt Arabella auf Händen

Was für Muskeln! In der 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ sind die Landwirte größer und stärker denn je. Den Beweis stellte vorab schon mal Ackerbauer Georg an. Er trägt Moderatorin Arabella Kiesbauer auf Händen - wie er es auch mit seiner Traumfrau tun wird. Alle Kandidaten der Kult-Datingshow auf ATV werden in zwei Wochen vorgestellt.