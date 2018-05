Erfolgreiches Food-Start-up nun auch in Wien

„Was essen wir heute zu Mittag?“, ist wohl eine der am häufigsten gestellten Fragen. Manuel Berger (28) und Stephan Schober (30) haben dies zum Anlass genommen eine Website zu veröffentlichen, welche alle Mittagsgerichte in der Umgebung auf einen Blick darstellt. Nach einem erfolgreichen Start in Linz erfolgte heute, am 15. Mai, nun auch der offizielle Kick-Off in Wien.