Hochwasser hält die Steiermark weiter in Atem

Am Mittwoch liegt Schwerpunkt im Norden

Laut ZAMG-Meteorologe Albert Sudy wird der Niederschlag im Süden der Steiermark bis Dienstagabend immer weniger, in der Nacht soll es aufhören. Am Mittwoch verlagert sich der Schwerpunkt endgültig in die Obersteiermark. So große Regenmengen wie in den vergangenen Tagen im Süden sind aber nicht zu erwarten. Einsätze könnte es dennoch geben, so wurden am Dienstag in St. Kathrein an der Laming bereits Sandsäcke angefordert.