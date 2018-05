Kranken-Versicherung kündigte Vertrag von Bub (4)

Nachdem sich die Ombudsfrau einschaltete, bot die muki-Versicherung zunächst an, den rechten Arm des Buben aus der Versicherung auszuschließen. Kürzlich wurde ein Tumor unter dem Schlüsselbein des Kindes festgestellt, worüber wir das Unternehmen informierten und um neuerliche Überprüfung des Falles ersuchten. Laut muki habe man erst durch uns von dem Tumor erfahren. Man biete nun gegen einen Zuschlag von 11,52 Euro - also in Summe für die doppelte Prämie - vollen Versicherungsschutz.