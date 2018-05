Courtney Barnett: Dreckiger und härter denn je

Als „Indie-Rock-Göttin“ hat ein Musikportal die australische Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin Courtney Barnett bezeichnet. Manche vergleichen sie mit Bob Dylan. Nun, ein halbes Jahr nach einer gemeinsamen Arbeit mit Kurt Vile, bringt die Musikerin ein neues Album heraus. „Tell Me How You Really Feel“ sollte „ein bisschen dreckiger und härter klingen“, erzählte sie im APA-Interview. „Ich wollte lautere Gitarren, den Gitarrensound mehr in den Vordergrund rücken. In einigen meiner früheren Liedern driftet er etwas in den Hintergrund, das wollte ich diesmal vermeiden“, sagte Courtney Barnett. So beginnt das Album düster und mit dröhnenden Gitarren, die sich zu einem massiven Finale aufbauen. Doch selbst bei diesem Song, „Hopefulessness“, dominiert die Stimme, schließlich sind die Texte „eigentlich das Wichtigste“, wie die 30-Jährige betonte.