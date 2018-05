Fünf Hunde im Garten mit Nervengift verletzt

„Bitte Vorsicht!“ Mit dieser eindringlichen Warnung an alle Herrchen und Frauchen sorgt jetzt die Tierambulanz aus Vorchdorf für eine große Aufregung und natürlich auch Angst. Der Grund dafür: In der vergangenen Woche wurden die fünf tierischen Begleiter eines Hundehalters aus der Ortschaft Pettenbach in ihrem eigenen Garten vergiftet.