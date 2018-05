Mariah Carey hat 36 Kilo abgespeckt!

Die Trennung von ihrem Verlobten, Milliardär James Packer, nahm Mariah Carey im letzten Jahr furchtbar mit. So sehr, dass sie laut ihren Angestellten nicht nur zu viel getrunken, sondern auch Unmengen an Junkfood und Süßigkeiten in sich hineingestopft habe. Die Folge: Bald brachte die Sängerin wohlgenährte 100 Kilo auf die Waage. Das wiederum brachte der 48-Jährigen so viel Häme im Netz ein, dass sie sich schließlich für einen drastischen Schritt entschied und sich ein Magenband legen ließ, berichtet die „Page Six“.