Russland hob Einreiseverbot für Dopingjäger auf

Die ARD hatte am Freitag mitgeteilt, dass das vom SWR für Seppelt beantragte Visum für den Titelkampf vom 14. Juni bis 15. Juli für ungültig erklärt worden sei. Der Journalist stehe auf einer Liste der in Russland „unerwünschten Personen“ und könne daher nicht in die Russische Föderation einreisen. Nähere Angaben zu den Hintergründen seien nicht gemacht worden, teilte der Sender mit. Die deutsche Bundesregierung hatte die russische Entscheidung am Montag scharf kritisiert.