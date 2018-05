Schiri schmeißt Goalie während Elferschießen raus!

Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit in der Partie gegen die Niederlande ging es für die Iren ohne Verlängerung direkt ins Elfmeterschießen. Die Iren vergaben den ersten Strafstoß, anschließend fielen acht Tore in Folge. Es stand also 4:4 im Elfmeterschießen, als sich der tschechische Schiedsrichter Zybnek Proske ins Geschehen einmischte.