Grazer FP-Gemeinderat in Nöten

Die Anklage gegen zahlreiche Identitäre bringt nun auch den Grazer FP-Gemeinderat Heinrich Sickl in Nöte. Er hat Räume in seinem Haus an die Identitären vermietet. Die SP kritisiert, dass Sickl nie mit seiner rechtsextremen Vergangenheit abgeschlossen habe. SP und Grüne fordern Sickls Rücktritt - die Blauen denken gar nicht daran.