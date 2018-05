Rasant wachsendes Schwarzes Loch entdeckt

Zum Zeitpunkt der Beobachtung besaß des Schwarze Loch eine geschätzte Masse von 20 Milliarden Sonnen, wie Christian Wolf von der Abteilung für Astronomie und Astrophysik der Australian National University am Dienstag sagte. Alle eine Million Jahre dehne es sich um ein Prozent aus. „Dieses Schwarze Loch wächst so schnell, dass es aufgrund all der Gase, die es jeden Tag einsaugt und die sehr viel Reibung und Hitze verursachen, Tausende Male heller leuchtet als eine gesamte Galaxie“, so Wolf.