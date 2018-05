Juwelier-Coups: Diebe in Frankreich gefasst!

Drei Diebstähle in Juweliergeschäften in Innsbruck und Salzburg mit einem Schaden von insgesamt rund 60.000 Euro sind offenbar geklärt. Die Verdächtigen, ein 53-jähriger Bosnier und eine 36-jährige Tschechin, wurden nach einem Einbruch bei einem Juwelier in Frankreich festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beantragte eine Auslieferung der Beschuldigten nach Österreich.