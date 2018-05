Südwind Fest: Die ganze Welt ist zu Gast in Wien

Das Südwind Straßenfest gastiert am 26. Mai 2018 wieder am Campus der Universität Wien und bringt internationales Flair in den 9. Bezirk. Von 14 bis 23 Uhr wird das vielfältige Engagement der Menschen, die sich für ein gutes Leben für alle einsetzen, gefeiert. Rund 60 NGOs stellen sich und ihre Arbeit vor und laden Interessierte ein, ebenfalls aktiv zu werden. Die kulturelle Vielfalt der Welt steht im Vordergrund und auch Speis, Trank, Musik und Party kommen nicht zu kurz.