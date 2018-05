Kein Führerschein: Pensionist krachte in Hausmauer

Zu einem schweren Unfall kam es Montag am Vormittag in der Kindberger Schlossallee! Ein 89-Jähriger verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zuerst touchierte er ein geparktes Fahrzeug, danach eine Mülltonne, ehe die ungewollte Fahrt in einer Mauer endete. Seine Frau (84) wurde unbestimmten Grades verletzt, der Lenker und sein Hund blieben unverletzt.