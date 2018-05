Als Porno: Serien-Hit feiert frivoles Comeback

Was für ein (frivoles) Comeback! Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha sollen erneut begeistern, dieses Mal jedoch die männlichen Zuseher. Nicht von den berühmten Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall, sondern von professionellen Porno-Darstellerinnen gespielt, hoffen die Macher von „Sex IN the City“ auf ähnlich positive Resonanz wie beim Original. Inhaltlich orientieren sie sich an den einzelnen Episoden von „Sex and the City“, dank Virtual-Reality-Technologie sollen diese sogar noch realer erscheinen. Auch virtueller Sex sei möglich.