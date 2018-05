Anzeige gegen Plattform bazos.at eingebracht

Vermehrer sitzen meistens im Ausland

Die „Vier Pfoten“ warnen all jene, die sich über bazos.at billig und vermeintlich unkompliziert einen Welpen zulegen wollen, vor den schmutzigen Tricks der Händler. „Viele Inserenten geben eine österreichische Adresse im Inserat an, die sich nach Recherchen dann schnell als unvollständig und somit unrichtig herausstellt“, sagt Pluda. „Wenn man mit ihnen Kontakt aufnimmt, merkt man auch schnell, dass sie sich eigentlich im Ausland befinden. Manche bieten an, dass man die Hunde bei ihnen in der Slowakei bzw. Ungarn oder Tschechien abholen kann. In manchen Fällen wird schon im Inserat darauf hingewiesen, dass ein Transport nach Österreich möglich ist, manchmal wird es auch später angeboten.“