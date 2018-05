100-Meter-Absturz: Forstarbeiter schwer verletzt

Schwerer Forstunfall am Montag in Steinberg am Rofan in Tirol! Ein 50-Jähriger ist bei Arbeiten im Wald rund 100 Meter abgestürzt. Der Mann konnte sich noch selbst zum Ausgangspunkt zurückschleppen. Dort wurde der Schwerverletzte Stunden später von seiner Ehefrau aufgefunden.