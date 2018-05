Der oberste steirische Touristiker bleibt im Amt

Erich Neuhold wird als Geschäftsführer von Steiermark Tourismus bis 2022 verlängert. Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl wird das der Landesregierung bei der Sitzung am Donnerstag vorschlagen. „Erich Neuhold hat in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Ich freue mich, dass er mit seinem Team auch in den kommenden Jahren die Vermarktung des Urlaubslandes Steiermark im In- und Ausland vorantreiben wird. Ich erwarte mir, dass er den eingeschlagenen Weg konsequent weitergeht und einen noch stärkeren Fokus auf die internationalen Märkte legt, denn dort liegen in Zukunft unsere Wachstumschancen“, so Eibinger-Miedl.