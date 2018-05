Dirtrun Wien: Einfach mal die Sau rauslassen

Am 26. Mai 2018 ist es wieder so weit: Der Wildsau Dirt Run geht heuer in die zehnte Runde und macht dabei auch in Wien halt. Im Schwarzenbergpark im 17. Bezirk wird von den Teilnehmern nicht nur Mut zum Dreck, sondern ebenso Geschicklichkeit, Kondition und Teamgeist verlangt. Wer denkt, es wartet ein lustiges Plantschen im Gatsch, der irrt. Vor den Sportlern liegen nämlich die härtesten fünf bis 20 Kilometer ihres Lebens. Lasst die Sau raus!