Wasser in Sekundenbruchteil auf 100.000° erhitzt

Wasser wird in Sekundenbruchteil zu Plasma

Der energiereiche Röntgenblitz schlage die Elektronen aus den Wassermolekülen hinaus und zerstöre so die Balance der elektrischen Ladung. „Die Atome spüren plötzlich eine starke abstoßende Kraft und beginnen, sich heftig zu bewegen“, so Caleman. In nur 75 Femtosekunden (das sind 0,000000000000075 Sekunden) werde das flüssige Wasser zu Plasma. Plasma wird als vierter Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasförmig bezeichnet.