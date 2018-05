Feueralarm: Streife rettet älteres Paar aus Haus

Brenzlige Momente Montagabend in Zams im Tiroler Oberland! Am Dachstuhl eines Wohnhauses kam es im Bereich einer Stromleitung zu einem Brand - eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war und das Feuer bemerkte, eilte sofort zum Gebäude, in dem ein älteres Ehepaar wohnt. Aufgrund eines Stromausfalles funktionierte die Klingel nicht. Glücklicherweise konnten die Beamten die Bewohner durch Schreie und laute Klopfzeichen warnen und das noch kleine Feuer anschließend selbst löschen.