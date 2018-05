Großer Airbus rasiert Passagierjet das Heck ab

Heftiger Zwischenfall auf dem Atatürk-Airport in Istanbul: Ein Airbus A330 der asiatischen Fluglinie Asiana machte sich auf den Weg zu seiner Startbahn. Dabei rollte er so dicht an einem Airbus A321 der Turkish Airlines vorbei, dass er ihm das Heck abrasierte. Ein Video zeigt den Moment des Zusammenpralls.