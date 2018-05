„Wichtige Chance für Jugend“

„Danke für diese großartige Chance. Ohne die hätten wir es sicher nicht so weit geschafft.“ Darin sind sich Florian Kraut und Dino Alihodizic einig. Die beiden Burschen machen gerade ihre Ausbildung im BFI Mattersburg, nachdem sie nach zwei Jahren an der HTL erkannt haben, dass sie doch lieber einen Lehrberuf ergreifen wollen. Beide werden Mechatroniker und haben nur noch wenige Wochen bis zu ihrer Abschlussprüfung. Für die Zeit nach dem Präsenzdienst haben die jungen Männer bereits Job-Angebote aus der Privatwirtschaft in der Tasche.