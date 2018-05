Spittaler bei Unfall getötet, Deutscher ertrank

Gleich zwei tödliche Unfälle ereigneten sich am Montag in Kärnten: Ein Deutscher (61) ist in Velden beim Einsteigen in ein Boot ausgerutscht, in den See gefallen und dabei ertrunken. Auf der Drautal Straße in der Gemeinde Greifenburg kam es hingegen zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Ein Lenker (24) aus Spittal geriet nach einem Überholmanöver auf der regenassen Fahrbahn ins Schleuder und prallte gegen mehrere Bäume.