Zwei Kinder ermordet: Lebenslange Haft für Nanny

Wegen Mordes an zwei ihr anvertrauten Kindern muss eine New Yorker Ex-Kinderfrau für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis. „Leo und Lulu werden niemals das Leben leben, das noch vor ihnen lag, und nun wird ihre skrupellose Mörderin den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen“, sagte Manhattans leitender Staatsanwalt Cyrus Vance am Montag bei der Verkündung des Strafmaßes für Yoselyn Ortega.