Beamer: Das braucht‘s für die private WM-Fanmeile

Später Tor-Jubel

Einen Pferdefuß gibt es bei der WM: die Latenzen in der Übertragung. Kuhlmann hat alle Verzögerungen gemessen und am schnellsten war der Empfang über Satellit. „Insgesamt hat der klassische TV-Empfang die Nase vorn, DVB-T2 und Kabel brauchen zwei bis drei Sekunden länger für die Übertragung.“ Wer mobil schaut, hat das Nachsehen: „Alle Streaming-Apps hinkten in unseren Messungen hinterher“, so Kuhlmann. „Je nach Streaming-Client sieht man das Tor erst 20 bis 50 Sekunden später.“ Aber selbst die schnellste Variante hängt der Realität auf dem Fußballfeld um viereinhalb Sekunden hinterher - da ist der Sprecher im UKW-Radio schneller.