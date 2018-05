OÖGKK bilanziert auch 2017 mit Millionen-Gewinn

Nicht in Gespräche eingebunden

Verärgert ist Maringer darüber, dass die OÖGKK nicht in die Gespräche über die Zukunft der Krankenkassen involviert worden ist: "Wir haben immer die Hand ausgestreckt. Aber wir sind außen vor. Es ist bekannt, dass sich eine abgekapselte Gruppe mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist bedenklich, dass jene, die eine echte Erfahrung haben, was vor Ort passiert, nicht gefragt worden sind.