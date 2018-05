Zwei Verletzte bei Frontal-Crash auf der B 3!

Eine 21-Jährige fuhr gegen 20.25 Uhr mit dem Auto in ihrer Heimatgemeinde Mauthausen auf der B 3 Richtung Perg. Ihr kam ein gleichalter Autofahrer aus St. Georgen an der Gusen entgegen. Bei der Kreuzung am Heindlkai wollte die Lenkerin links einbiegen, dürfte dabei den entgegenkommenden Lenker übersehen haben. Es kam zu einem Frontal-Crash. Das Auto der Frau schleuderte mehrere Meter zurück, der Wagen des Mannes kam in einer Wiese zum Stillstand. Beide wurden verletzt in den Med Campus III nach Linz eingeliefert.