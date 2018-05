Zehn Kinder völlig verwahrlost - Eltern verhaftet

In Kalifornien sind die Eltern von zehn Kindern festgenommen worden, nachdem Ermittler im Haus der Familie auf „entsetzliche“ Lebensumstände gestoßen waren. Die Kinder im Alter von vier Monaten bis zwölf Jahren hätten völlig verwahrlost in einem verdreckten Umfeld gelebt, teilte die Polizei im nordkalifornischen Fairfield am Montag mit.